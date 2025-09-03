Cesenatico, maxi controlli dei Carabinieri: 10 persone denunciate e 3 sanzionate per droga e ubriachezza molesta

Serrati controlli serali e notturni da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che negli ultimi giorni hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a garantire la sicurezza stradale e contrastare spaccio e consumo di stupefacenti. Il bilancio dell’operazione è significativo: 10 persone denunciate e 3 sanzionate per varie violazioni, tra cui ubriachezza molesta e uso personale di droghe.

L’operazione ha coinvolto i militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, ed è stata concentrata nelle zone a maggior rischio operativo e lungo le arterie stradali più trafficate del comprensorio.

Le denunce: 5 per guida in stato di ebbrezza e vari reati tra cui droga, armi e oltraggio

Cinque automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: i controlli hanno rilevato tassi alcolemici tra 1,10 e 2,80 g/l, ben oltre i limiti consentiti. Le loro patenti di guida sono state ritirate, con procedura di sospensione attivata presso la Prefettura di Forlì-Cesena. I veicoli coinvolti sono stati, a seconda dei casi, affidati a persone di fiducia, sequestrati o rimossi da carro attrezzi.

Tra le altre denunce:

Un giovane per detenzione illecita di stupefacenti , in possesso di circa 63 grammi di hashish , destinati – secondo le forze dell’ordine – a scopi non personali.

per , in possesso di circa , destinati – secondo le forze dell’ordine – a scopi non personali. Una donna per porto abusivo di armi , trovata con un coltello addosso durante un controllo.

per , trovata con un addosso durante un controllo. Un uomo per oltraggio a pubblico ufficiale , che durante un controllo ha offeso verbalmente i carabinieri . Per lui anche una sanzione per ubriachezza .

per , che durante un controllo ha . Per lui anche una sanzione per . Due cittadini stranieri sono stati denunciati per soggiorno irregolare sul territorio nazionale. Sono stati poi avviati alle pratiche presso l’Ufficio Stranieri.

Sanzioni e segnalazioni amministrative

Oltre alle denunce, tre persone sono state sanzionate:

Un uomo per ubriachezza molesta .

per . Due giovani per uso personale di sostanze stupefacenti: trovati in possesso di modiche quantità di hashish, sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntori.

Le sostanze sono state sottoposte a sequestro amministrativo, come previsto dalla normativa vigente.

Controlli mirati per prevenire incidenti e degrado

I Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree con maggiori criticità e lungo vie molto frequentate, in risposta alle segnalazioni dei cittadini e per garantire una maggiore percezione di sicurezza urbana.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di presidio preventivo e repressivo del territorio, per contrastare reati legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, e per proteggere la sicurezza pubblica, specie durante le ore notturne.