Cesenatico, lavori in fase avanzata per la copertura della piscina comunale

Procedono speditamente i lavori di manutenzione straordinaria alla piscina comunale di Cesenatico, avviati il 7 luglio scorso e ormai prossimi al completamento. Come comunicato oggi dal Comune, la nuova copertura dell’impianto è già stata installata, e nelle prossime settimane si procederà con le ultime rifiniture, in tempo utile per l’inizio della prossima stagione di attività.

L’intervento è affidato alla ditta Fratelli Giorgi di Sala di Cesenatico e rappresenta una risposta diretta alle segnalazioni ricevute dal gestore dell’impianto, che aveva evidenziato criticità legate a infiltrazioni sul tetto a onda. Le problematiche, secondo quanto riportato, includevano anche episodi di pioggia all’interno della vasca, nelle aree a bordo vasca e in tribuna.

L’investimento per i lavori ammonta a 160.000 euro, già stanziati in seguito all’approvazione da parte della giunta comunale.

«La nuova copertura è stata già realizzata – si legge nel comunicato – e nelle prossime settimane verranno ultimate le finiture, ampiamente in tempo utile per l’inizio della prossima stagione di attività».

I lavori rientrano in un più ampio programma di interventi dedicati all’efficientamento e alla riqualificazione delle strutture sportive comunali.