Cesenatico, giovanissimi milanesi in vacanza fermati con droga pronta per lo spaccio: uno bloccato con hashish nascosto nel marsupio

La vacanza sulla Riviera romagnola si è trasformata in un guaio giudiziario per un gruppo di giovani milanesi, intercettati martedì 8 luglio dalle forze dell’ordine nel cuore di Cesenatico, mentre si aggiravano in modo sospetto nella zona retrostante Piazza Andrea Costa. Nonostante il maltempo, i ragazzi stazionavano nelle vicinanze della casetta della Croce Rossa, attirando l’attenzione delle pattuglie impegnate nei controlli contro il degrado.

L’intervento è scattato nell’ambito di un servizio congiunto tra gli agenti del Presidio di Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale di Cesenatico, con supporto di unità in abiti civili. L’operazione rientra nel più ampio piano di monitoraggio estivo lungo la costa provinciale, finalizzato a contrastare comportamenti illeciti legati allo spaccio di stupefacenti, specie nelle zone frequentate da turisti e giovani.

Nel corso del controllo, uno dei presenti ha attirato l’attenzione per il suo atteggiamento nervoso: il giovane cercava infatti di nascondere qualcosa nella mano. Dopo un iniziale tentativo di eludere le verifiche, ha ceduto alla pressione degli agenti mostrando un involucro contenente una dose di hashish. La perquisizione ha poi portato alla scoperta, all’interno del marsupio, di un secondo involucro, di dimensioni maggiori, anch’esso contenente sostanza stupefacente.

Il materiale è stato sequestrato, in quanto ritenuto chiaramente destinato alla cessione a terzi. Le indagini proseguono per definire le responsabilità e l’eventuale coinvolgimento di altri componenti del gruppo.