Cesenatico, frenetico inseguimento nella notte sotto la tempesta: fermato pescatore di frodo marocchino con muta da sub

Nonostante il maltempo e le strade deserte, un’operazione notturna degli agenti del presidio estivo di Polizia di Cesenatico si è conclusa con il fermo di un giovane pescatore di frodo, sorpreso a muoversi lungo la spiaggia di Valverde in condizioni sospette. L’uomo, notato intorno alle 3.30 mentre risaliva dalla battigia in piena notte e con pioggia battente, ha tentato la fuga non appena si è accorto della pattuglia. Ne è scaturito un inseguimento durato circa un chilometro, tra viale Carducci e l’arenile, terminato con il placcaggio del fuggitivo da parte dei poliziotti.

Durante il controllo, il soggetto ha cercato di disfarsi di un sacchetto di plastica, che si è rivelato contenere una muta da pesca. Privo di documenti, è stato accompagnato prima presso gli uffici del presidio di Cesenatico, poi al Commissariato di Cesena per l’identificazione. I rilievi foto-dattiloscopici hanno permesso di accertarne l’identità: un cittadino marocchino di 25 anni, residente nel ferrarese, in regola con il permesso di soggiorno.

Le verifiche hanno portato gli agenti a ipotizzare che il giovane fosse impegnato nella raccolta illecita di novellame di vongole veraci, attività illegale ma redditizia che prevede il prelievo di esemplari giovanissimi per poi destinarli agli allevamenti. A confermare il sospetto è stata la stessa ammissione del giovane, che durante il colloquio con gli agenti ha affermato di essersi recato sulla spiaggia per pescare novellame, ma senza successo a causa delle condizioni proibitive del mare.

A suo carico è scattata la denuncia per violazione delle norme sugli stranieri – avendo omesso di esibire documenti – e per resistenza a pubblico ufficiale, vista la fuga iniziale e l’atteggiamento tenuto al momento del fermo. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura e sarà inoltrata al Questore di Forlì-Cesena la proposta per l’emissione del provvedimento di divieto di ritorno a Cesenatico.