Cesenatico, follia all’alba: ubriaco sgomma con la Mercedes davanti alla Polizia e viene inseguito e denunciato

Una notte turbolenta a Cesenatico ha visto protagonisti giovani in preda all’euforia alcolica all’uscita di una discoteca nella zona di Valverde. Le segnalazioni arrivate da residenti e albergatori hanno spinto la Polizia di Stato, impegnata nei controlli estivi, a intervenire all’alba di lunedì.

Gli agenti hanno constatato la presenza di un gruppo di giovani, di etnia sinti, con atteggiamenti provocatori, che hanno cercato di ostacolare i controlli senza successo, grazie alla professionalità degli operatori. Altri, invece, hanno moderato i toni alla vista delle forze dell’ordine, limitando schiamazzi eccessivi.

Durante le verifiche, molti ragazzi sono stati identificati senza ulteriori problemi; alcuni hanno deciso di evitare rischi, tornando a casa a piedi per non mettersi alla guida in stato di ebbrezza.

La situazione è degenerata quando un quarantenne residente a Granarolo dell’Emilia, alla vista della Polizia, ha improvvisamente sgommato con la sua Mercedes nel tentativo di eludere il controllo. L’uomo, chiaramente ubriaco, è stato inseguito e fermato poco dopo. Ha rifiutato di esibire la patente e di sottoporsi al test alcolemico, negando di essere alla guida del veicolo. Tentativi inutili: gli agenti hanno contestato il rifiuto di collaborazione e hanno sospeso la patente. L’uomo è stato denunciato per il rifiuto del test, reato previsto dal codice della strada, e la sua auto è stata sequestrata con possibilità di confisca futura.

Sempre nell’area di Valverde, la Polizia ha controllato un albergo abbandonato, dove è stato trovato un cittadino marocchino di 47 anni senza documenti. L’uomo, irregolare in Italia, è stato sottoposto a un provvedimento di espulsione e denunciato per violazione delle norme sul soggiorno, con segnalazione alla Procura di Forlì.