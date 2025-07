Cesenatico, domenica 13 luglio arrivano “Le Spiagge della Salute”: consulti medici gratuiti, sport e prevenzione in riva al mare

Prevenzione e benessere approdano sulla sabbia di Cesenatico con “Le Spiagge della Salute”, l’iniziativa itinerante che unisce consulti medici gratuiti, attività sportive e momenti aggregativi in una giornata all’insegna della salute fisica e mentale. Domenica 13 luglio, dalle 9.30 alle 19, il Bagno Conti ospiterà l’evento promosso da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB) e con il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Obiettivo della manifestazione è valorizzare l’estate come periodo ideale per prendersi cura di sé, sensibilizzando residenti e turisti alla cultura della prevenzione, anche attraverso il divertimento. “Le Spiagge della Salute”, che toccherà in totale otto località balneari italiane, offrirà a chiunque lo desideri l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in particolare in ambito dermatologico e di benessere psicologico, nel pieno rispetto della privacy.

A Cesenatico, nei pressi del Bagno Conti, sarà presente il truck della salute, dotato di due sportelli:

Lo Sportello dell’ascolto , gestito in collaborazione con la Federazione Italiana Psicologi (FIP) , intende rispondere all’aumento dei disturbi psicologici, fenomeno amplificato dalla pandemia. L’ OMS ha infatti certificato un incremento del 25% dei casi di ansia e depressione, colpendo soprattutto i più giovani.

Lo Sportello salute della pelle, attivato con il supporto dell’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI), si propone di sensibilizzare sui rischi legati all’esposizione solare senza protezione, con attenzione anche ai riflessi psicologici derivanti dai danni cutanei.

Accanto ai consulti medici, l’evento offrirà una ricca proposta di attività sportive e ludiche, organizzate dal personale ASC. I partecipanti potranno cimentarsi in fit walking con Trail Romagna, personal training con Palestra Ricci, acquagym con Max, yoga con Yamala e assistere a una dimostrazione di cani da salvataggio.

«La nostra attività non si ferma mai – afferma Cecilia Morandini, consigliere nazionale di ASC e CONI – e approfittiamo dell’estate per promuovere lo sport e la salute fisica e mentale. I consulti offerti, soprattutto per i giovani, rappresentano un primo approccio concreto alla cultura della prevenzione, dando attuazione concreta alle politiche del Ministero della Salute».

Sulla stessa linea Antonio Capacchione, presidente nazionale di SIB Confcommercio: «I nostri stabilimenti sono da sempre presidi di benessere. Mentre le piazze si svuotano, le spiagge, spesso gestite a livello familiare, restano luoghi di socialità. Un antidoto contro solitudine e isolamento».

Anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Portare la prevenzione vicino ai cittadini è fondamentale. In estate è essenziale promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare sulla salute della pelle, valorizzando al contempo il benessere psicologico come parte integrante della salute».

Dopo la tappa inaugurale di Pescara (6 luglio), il tour continuerà dopo Cesenatico con le seguenti tappe:

20 luglio – Margherita di Savoia (Lido La Sirenetta)

27 luglio – Tarquinia (Tibidabo Beach)

1-3 agosto – Palermo (Spiaggia di Mondello)

3 agosto – Cecina (Bagno Ippocampo)

24 agosto – Chioggia (Centro Astoria)

31 agosto – Locri (TBA)

L’iniziativa gode anche del patrocinio della Società Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica (ADI) e del contributo scientifico di FIP e ADOI. Partner dell’edizione 2025 è il Gruppo San Donato.