Cesenatico, denunciato il titolare di un locale per vendita di alcol a minori di 16 anni

A Cesenatico le forze di polizia hanno intensificato i controlli nei locali frequentati dai giovani, nell’ambito del primo weekend di attività del nuovo Presidio di Polizia in riviera, con particolare attenzione alla prevenzione del consumo di alcol e sostanze stupefacenti tra i minorenni.

Durante un’ispezione effettuata nella zona di Gatteo, gli agenti hanno monitorato un esercizio commerciale, un Kebab, dove all’esterno erano seduti diversi giovani intenti a consumare bevande alcoliche. L’intervento ha portato all’identificazione di tre minorenni che avevano acquistato birre alcoliche all’interno del locale senza dover esibire alcun documento d’identità.

Due dei giovani fermati, una ragazza e un ragazzo, risultano essere entrambi sotto i 16 anni e provengono dalle province di Verona e Como. Il terzo ragazzo, invece, ha un’età compresa tra i 16 e i 18 anni ed è anch’egli originario della provincia di Como. Tutti hanno confermato di aver comprato le bevande senza che il personale del locale verificasse la loro età.

Il gestore del locale, un uomo di 45 anni originario del Bangladesh e residente a Cesenatico, ha ammesso di non aver richiesto i documenti ai clienti minorenni. Per questo motivo è stato denunciato per la vendita di alcolici a minori di 16 anni, mentre nei confronti della vendita a un minorenne tra i 16 e i 18 anni è stata contestata una sanzione amministrativa di 1000 euro, come previsto dalla normativa vigente.

Le operazioni di controllo proseguiranno con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei giovani, sensibilizzando gli esercenti sul rispetto delle regole riguardanti la somministrazione di bevande alcoliche.