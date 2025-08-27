Cesenatico, da venerdì 5 settembre torna il Rock’n’Food Festival: tre giorni di musica e street food sul lungomare

Da venerdì 5 a domenica 7 settembre Cesenatico ospiterà una nuova edizione del Rock’n’Food Festival, l’evento che unisce musica live e specialità gastronomiche, sul lungomare viale Carducci, tra viale Trento e via Venezia. L’iniziativa, organizzata da Mario Magnani del Caffè degli Artisti in collaborazione con Promo D e con il patrocinio del Comune, promette tre giornate all’insegna del rock e del buon cibo.

Il festival aprirà venerdì 5 settembre alle ore 18.00 e alle 22.00 saliranno sul palco gli All Down the Line, band tributo ai Rolling Stones, per un live di due ore tra i grandi classici e brani più rari, con Giuseppe Bruni alla voce, Alberto Rancan e Lorenzo Buratti alla chitarra elettrica, Federica Maragno alle tastiere, Baldo Guida al basso e Roberto Gregori alla batteria.

Sabato 6 settembre sarà il turno degli AC/DQueen, doppio tributo ad AC/DC e Queen, con una performance di due ore di musica rock e melodie barocche, tra cambi di ruolo e interpretazioni trasformiste, mentre domenica 7 settembre chiuderanno il festival i Groove Machine, tributo ai Led Zeppelin, riproponendo successi storici del rock, country e blues anni ’70.

Non mancheranno i dj set degli Ursus e Wello, l’ingresso a tutte le attività è gratuito e a pochi passi dal Caffè degli Artisti sarà aperto il Cesenatico Village, parco divertimenti con attrazioni gratuite e giostre a pagamento.

L’offerta gastronomica sarà ricca e variegata: birre artigianali dei birrifici Mazapegul (Civitella di Romagna), Beerserk (Bagnacavallo), Imbeerita (Morciano di Romagna) e selezioni internazionali della Beer Ambulance; carni alla griglia dell’Osteria Argentina; hamburger e carbonara in chiave romana di Daje Street Burger; arrosticini di Max; panini con polpo, bombette e specialità pugliesi di Apulia Street Food; paella di El Rincon De Espana; fritti ascolani di Migliori Olive; piade farcite Da Mengo; primi piatti e dolci del ristorante take-away Groviglio; oltre alle specialità marchigiane del laboratorio Quore e cocktail miscelati.

Tre giorni di musica, divertimento e sapori sul mare per vivere Cesenatico all’insegna del rock e della convivialità.