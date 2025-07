Cesenatico, chiusura temporanea del ponte di via Fenili: modifiche alla viabilità venerdì 18 luglio

Il traffico proveniente da Cesena e diretto a Cesenatico, una volta raggiunta la rotonda tra via Canale Bonificazione e via Fenili , sarà deviato su via Canale Bonificazione per poi proseguire in direzione Cesenatico.

Il traffico in uscita da Cesenatico, in direzione Sala o Cesena, dovrà invece, dalla rotonda tra via Rigossa Destra e via Fenili, proseguire su via Rigossa Destra per raggiungere la destinazione.