Cesenatico celebra la Giornata Mondiale di Prevenzione dell’Annegamento con iniziative di sicurezza sulle spiagge il 25 luglio

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, che si celebra il 25 luglio su impulso dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e a seguito della risoluzione ONU del 2021, il Comune di Cesenatico organizza una serie di eventi dedicati alla sicurezza in spiaggia e in mare.

L’iniziativa, promossa a livello internazionale dalla Foundation for Environmental Education (FEE) nell’ambito del programma Bandiera Blu, sottolinea l’importanza della prevenzione e della tutela della vita sulle coste. La sicurezza rappresenta infatti uno dei criteri fondamentali del riconoscimento Bandiera Blu, simbolo di qualità e attenzione ambientale.

Il Comune di Cesenatico, come già l’anno scorso, ha coinvolto per questa giornata la Cooperativa Bagnini e Ironguard, partner operativi nella gestione delle attività di salvamento su tutte le spiagge cittadine, per proporre dimostrazioni pratiche e momenti formativi rivolti a tutta la cittadinanza.

Il programma del 25 luglio prevede:

Ore 10:30 – Spiaggia Libera Zona Cesarini: dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e in mare, con la partecipazione di unità cinofile, a cura della Cooperativa Bagnini. Parteciperanno anche la vicesindaco Lorena Fantozzi e il comandante della Capitaneria di Porto di Cesenatico, Emanuela Colì.

Ore 12:00 – Spiaggia Libera Wind Surf Club: open day Baby Rescue, una lezione rivolta ai bambini sul primo soccorso in spiaggia, sulla voga e sulle tecniche di Basic Life Support (BLS), organizzata da Ironguard.

Ore 16:00 – Bagno Ponente: ulteriori dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e in mare, con la partecipazione delle unità cinofile, sempre a cura della Cooperativa Bagnini.

Queste iniziative si pongono l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza balneare e marina, sensibilizzando grandi e piccoli a comportamenti consapevoli e alla prevenzione degli incidenti in acqua, contribuendo a rendere il mare un luogo più sicuro per tutti.