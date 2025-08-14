Cesenatico, bimbo di 4 anni si perde sulla spiaggia: ritrovato grazie alla Polizia dopo momenti di paura

Momenti di grande apprensione ieri mattina sulla spiaggia di Cesenatico, dove un bambino di 4 anni si è allontanato improvvisamente dai genitori, scatenando il panico. La madre, una 38enne della provincia di Milano al settimo mese di gravidanza, ha intercettato una pattuglia della Polizia visibilmente agitata e in lacrime, informando gli agenti della scomparsa del piccolo Cristiano. Il padre, 40 anni, inizialmente aveva pensato che il bambino fosse andato con qualcuno a fare il bagno, ma ben presto entrambi hanno realizzato che il figlio era effettivamente sfuggito alla loro attenzione.

Immediatamente, le volanti di Cesenatico hanno attivato un dispiegamento di forze per rintracciare il bambino. Le ricerche si sono estese lungo tutta la zona dei Giardini a Mare e degli stabilimenti balneari vicino al Porto Canale, coinvolgendo bagnanti, personale degli stabilimenti e addetti al salvataggio, con comunicazioni continue tramite interfono per aumentare la collaborazione. Gli agenti si sono divisi in squadre per perlustrare spiaggia e bagnasciuga, mantenendo costantemente i contatti per coprire ogni possibile area in cui il piccolo potesse trovarsi.

Dopo circa venti minuti di ricerche concitate sotto il sole di agosto, Cristiano è stato individuato vicino alla zona ludica di uno stabilimento balneare distante circa 200 metri dal punto in cui era stato segnalato. Il bambino, sorpreso ma tranquillo, ha interagito con gli agenti che lo hanno preso per mano e condotto subito dalla madre, visibilmente sollevata ma ancora scossa a causa della gravidanza e del caldo intenso. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario per prestare le prime cure alla donna, senza necessità di trasferimento in ospedale.

La vicenda si è conclusa in un clima di sollievo e gratitudine. I genitori hanno ringraziato calorosamente la Polizia per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. Per rendere più speciale il momento, il titolare della ruota panoramica di Piazza Andrea Costa ha offerto alla famiglia un giro gratuito, permettendo al piccolo Cristiano di ammirare dall’alto la città e vivere un’esperienza indimenticabile.