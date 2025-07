Cesenatico, banconote false nei negozi del centro: fermati due 17enni ravennati

Un’operazione della Polizia di Stato ha interrotto la circolazione di banconote contraffatte nel cuore di Cesenatico, dove due minorenni originari della provincia di Ravenna sono stati individuati e denunciati per detenzione e tentata spendita di denaro falso.

L’episodio è avvenuto durante i controlli intensificati per l’estate, quando una pattuglia in servizio ha notato due giovani che, alla vista degli agenti, hanno cambiato bruscamente direzione cercando di allontanarsi in fretta. Pochi istanti dopo, un commerciante della zona ha segnalato agli stessi agenti un tentativo di pagamento sospetto con una banconota contraffatta, puntando il dito proprio contro quei due ragazzi.

La volante ha immediatamente avviato le ricerche e ha intercettato i minorenni a bordo di un’auto. Alla richiesta di controllo, i due hanno abbandonato il mezzo tentando la fuga a piedi. Dopo un inseguimento tra le strade del centro, uno dei due è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. All’interno del portafoglio che aveva con sé sono state rinvenute tre banconote da 50 euro, apparentemente false, oltre ai documenti d’identità che ne confermavano la minore età.

Per fugare ogni dubbio sull’autenticità delle banconote, considerate di ottima fattura, è stato necessario sottoporle a una verifica in un altro esercizio dotato di appositi strumenti. Il test ha confermato la falsità del denaro.

Le indagini avviate nell’immediatezza hanno portato all’identificazione del secondo ragazzo, anche lui 17enne e residente nello stesso comune del complice. I genitori di entrambi sono stati convocati al Presidio di Polizia di Cesenatico, dove sono stati espletati gli atti formali. I due giovani hanno ammesso le proprie responsabilità, dichiarandosi pentiti davanti agli agenti.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero alla Procura per i Minorenni di Bologna e riaffidati alle rispettive famiglie al termine delle procedure.