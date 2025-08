Cesenatico. Al Parco di Ponente sono arrivate le nuove attrezzature per il Calisthenics

Alcuni attrezzi non a norma erano stati rimossi e nelle scorse settimane si è conclusa l”installazione che permetterà ai tanti appassionati di potersi allenare

Cesenatico, 4 agosto 2025_ Nelle scorse settimane si è conclusa l’installazione delle nuove attrezzature per il Calisthenics all’interno del Parco di Ponente, una nuova isola sportiva molto attesa da tutti gli appassionati. Il Comune di Cesenatico con un investimento da oltre € 15.000 ha provveduto a posizionare una cosiddetta “Public Island Rack”, struttura multifunzionale destinata ad atleti e atlete di ogni livello. Queste isole sono strutture corredate di componenti aggiuntivi, pensate per fornire soluzioni di allenamento all’aperto in spazi pubblici, come parchi, giardini e spiagge. Sia le strutture che i componenti e accessori connessi sono infatti progettati per garantire la sicurezza a coloro che svolgono attività fisica all’aperto durante l’utilizzo di attrezzatura liberamente accessibile. Gli attrezzati sono stati forniti e installati dalla ditta Sidea.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Questa nuova isola sportiva è la conclusione di una bella storia iniziata a cavallo degli anni dell’emergenza sanitaria. All’interno del parco erano presente delle attrezzature molto utilizzate che però non rispettavano i requisiti di sicurezza e non erano autorizzate. Abbiamo avviato così un dialogo con gli utenti in modo da poterle sostituire e permettere ad atlete ed atleti di tutti i livelli di potersi allenare», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.