Cesenatico, 18enne troppo ubriaco scatena il caos nella notte: arrestato

Una serata tra locali e musica sfociata in un arresto. È quanto accaduto a un giovane di 18 anni originario di Cesenatico che, dopo aver alzato decisamente troppo il gomito, ha finito per scatenare il caos nella zona del porto canale, prendendosela anche con gli agenti della Polizia presenti al posto estivo.

Il ragazzo, parrucchiere di professione, si trovava all’esterno di una discoteca nel cuore della movida quando ha perso completamente il controllo. In preda all’alcol, ha iniziato a urlare, colpire oggetti e infine opporsi con violenza all’intervento delle forze dell’ordine. A quel punto, gli agenti non hanno avuto scelta: l’arresto è stato immediato.

Riportato alla calma solo nelle ore successive, il giovane è comparso ieri mattina – lunedì 7 luglio – davanti al giudice Ramona Bizzarri, al tribunale di Forlì, per la convalida dell’arresto. Difeso dall’avvocato Alessia Guccini, il diciottenne ha ammesso di non ricordare nulla della serata e ha dichiarato di aver bevuto troppo. Davanti al pubblico ministero Francesco Buzzi, ha chiesto scusa per il suo comportamento.

L’arresto è stato convalidato e il processo per direttissima è stato rinviato a settembre. In quell’occasione, la difesa potrebbe richiedere la messa alla prova del giovane attraverso lavori socialmente utili, per tentare di chiudere la vicenda evitando una condanna definitiva.