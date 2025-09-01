Cesena, ritrovato senza vita un uomo in via Canarelli: era riverso in un fossato accanto al suo scooter

Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 31 agosto, a Cesena, in via dei Canarelli, dove un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita accanto al suo ciclomotore Piaggio, finito in un fossato.

A dare l’allarme è stato un ciclista di passaggio, residente nella zona di Ponte Pietra, che ha notato il veicolo fuori strada e, poco dopo, il corpo immobile dell’uomo riverso faccia in giù nell’acqua. Nonostante il tempestivo intervento del cittadino e la chiamata immediata al 112, all’arrivo dei sanitari il decesso era già avvenuto.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Cesena, i Vigili del Fuoco – che hanno provveduto al recupero della salma – e il carro attrezzi per la rimozione del ciclomotore.

Al momento sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude un malore improvviso che potrebbe aver causato la perdita di controllo del mezzo.

L’episodio ha suscitato grande commozione nella zona, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della tragedia.