Cesena. Ragazzo aggredito in stazione, la dichiarazione del Sindaco Enzo Lattuca e dell’Assessore alla sicurezza e legalità Luca Ferrini

“L’aggressione avvenuta martedì sera alla Stazione ferroviaria di Cesena – commentano il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore alla Sicurezza e legalità Luca Ferrini – è grave e allarmante. Esprimiamo piena solidarietà al giovane ragazzo aggredito. Quanto accaduto dimostra, una volta di più, l’urgente necessità di garantire un presidio di sicurezza in Stazione. Per questo motivo, come Amministrazione comunale chiediamo al Ministero dell’Interno che anche Cesena venga dotata in modo stabile di un presidio di Polizia Ferroviaria, al pari degli altri capoluoghi della Regione. Non possiamo più permettere che la stazione di Cesena resti priva di una presenza costante delle forze dell’ordine specializzate”.

Cesena, 17 luglio 2025