Cesena, il Comune diventa un “ring”: uomo pretende casa popolare e aggredisce agente di Polizia Locale. Arrestato 33enne

Scene di tensione a Palazzo Albornoz, sede del Comune di Cesena. Da giorni un uomo si presentava agli uffici dei Servizi Sociali reclamando un alloggio popolare, senza averne i requisiti. Le sue continue incursioni hanno costretto il personale a richiedere l’intervento della Polizia locale. L’epilogo, martedì 27 agosto, è stato un arresto per lesioni a pubblico ufficiale.

La pressione sui Servizi Sociali

Il protagonista della vicenda è Camillo Toscano, 33 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nonostante non fosse più residente nel Cesenate, aveva iniziato a frequentare assiduamente gli uffici comunali, presentandosi quasi sempre in stato di ebbrezza. Stazionava nei corridoi e nei cortili del palazzo, disturbando dipendenti e cittadini, insistendo per ottenere un’abitazione che non gli spettava.

L’aggressione agli agenti

Martedì mattina la situazione è degenerata. Chiamata a gestire l’ennesima incursione, la Polizia locale ha cercato di condurlo al comando per denunciarlo per disturbo e interruzione di pubblico servizio. Toscano, però, ha reagito con violenza, colpendo con una testata un ispettore. L’agente, medicato in pronto soccorso, ha riportato una contusione giudicata guaribile in sette giorni.

La decisione del giudice

Dopo una notte in cella di sicurezza, l’uomo è comparso davanti al giudice Monica Galassi, assistito dall’avvocato Lorenzo Gobbi del foro di Rimini. Toscano ha provato a ribaltare la vicenda, sostenendo di essere stato vittima di un’aggressione, ma la versione non è stata ritenuta credibile. Il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di dimora in tutta la provincia di Forlì-Cesena, almeno fino al processo fissato per l’ultima settimana di settembre.

Un passato già segnato da episodi simili

Non è la prima volta che Toscano si trova in situazioni del genere. Il suo curriculum giudiziario conta numerosi precedenti, tra cui spicca un episodio del 2019, quando fu arrestato dopo una tentata rapina alla stazione ferroviaria di Cesena. Anche allora reagì con una testata a un agente che lo aveva fermato.