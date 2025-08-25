Cesena, controlli dei carabinieri: due giovani denunciati per spaccio, sequestrate cocaina ed ecstasy

Controlli straordinari nel fine settimana da parte dei carabinieri della Compagnia di Cesena hanno portato a quattro denunce e sei segnalazioni per stupefacenti e ubriachezza molesta. L’operazione, concentrata nelle zone più frequentate del centro cittadino, nelle vicinanze della stazione ferroviaria e lungo le principali arterie stradali, ha visto l’impiego del Nucleo Operativo, Radiomobile e delle Stazioni dipendenti.

Tra i casi più rilevanti, due giovani automobilisti sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel primo caso i militari hanno trovato cocaina già suddivisa in dosi e una cospicua somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il secondo giovane deteneva diverse sostanze tra cui MDMA, ecstasy, chetamina, hashish e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Oltre a questi episodi, i carabinieri hanno denunciato anche un uomo per maltrattamenti di animali – il cane era stato lasciato chiuso a lungo in auto sotto il caldo – e un giovane per porto abusivo di armi, trovato con un taser perfettamente funzionante.

Durante i controlli, sono state inoltre segnalate alla Prefettura: una donna per uso personale di hashish e cinque persone per ubriachezza molesta, con ordine di immediato allontanamento.

Il bilancio dell’attività preventiva: 201 persone identificate, 11 perquisizioni, 12 contestazioni al codice della strada e controlli su 3 esercizi pubblici. I servizi continueranno nelle prossime settimane per garantire maggiore sicurezza sul territorio.