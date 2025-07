Cesena, caccia al “pirata” della strada. Scontro tra auto e moto a Calabrina: motociclista ferito

Un incidente stradale ha acceso una vera e propria caccia all’auto pirata nella zona di Calabrina, a Cesena. Intorno alle 10:30 di ieri, un motociclista di 39 anni, residente nel Milanese e diretto verso la riviera di Cervia, è rimasto ferito dopo uno scontro con una vettura che si è data alla fuga senza prestare soccorso.

La collisione è avvenuta all’intersezione tra via Cervese e via Primo Targhini, un incrocio tristemente noto per numerosi incidenti gravi. Secondo la ricostruzione, il motociclista viaggiava su una Suzuki in direzione mare, mentre da senso opposto procedeva un’auto grigia che, forse per mancata precedenza o invasione di corsia, ha impattato con la moto, facendo cadere il centauro sull’asfalto.

I passanti presenti hanno subito chiamato i soccorsi, visto che il conducente dell’auto coinvolta non si è fermato. Sul posto sono arrivati rapidamente ambulanza e auto medicalizzata del 118 per prestare le prime cure al ferito.

Le indagini affidate alla Polizia locale hanno preso immediatamente il via, con rilievi e testimonianze raccolte. Diverse persone hanno indicato come veicolo coinvolto una Renault, ipotesi confermata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno permesso di identificare il modello esatto: una Renault Berlingo.

Il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, dove gli sono stati diagnosticati una frattura alla clavicola e una prognosi di circa quaranta giorni.

La Polizia locale ora conta sulle registrazioni video e sulle testimonianze per risalire all’identità del conducente. Gli inquirenti invitano il responsabile a consegnarsi spontaneamente al comando di via Natale Dell’Amore, per alleggerire la propria posizione e collaborare con le indagini.