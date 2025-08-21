Cesena, Bar Incontro per la quinta volta nel mirino dei ladri: colpo fallito e sangue sul pavimento

Rabbia al Bar Incontro di Martorano, in provincia di Forlì e Cesena. Una rabbia sfogata dai titolari sulle pagine dei media locali, esaperati dalla quinta spaccata subita in pochi mesi. L’ultima nei giorni scorsi. Quando i gestori sono arrivati intorno alle 5:15 per consegnare le paste, hanno trovato il locale devastato per la terza volta in cinque mesi. Questa volta, il ladro si è ferito mentre forzava una finestra, lasciando tracce di sangue sparse sul pavimento.

Il copione è purtroppo noto: il primo raid era avvenuto ad aprile, seguito da un colpo simile lo scorso 5 agosto. Nonostante il fondo cassa contenga appena qualche moneta per i resti, i malviventi continuano a danneggiare e a portare via il registratore di cassa, ritrovato poco distante, nei pressi del cimitero. Oltre al denaro, questa volta il bottino includeva anche oggetti di valore affettivo dei titolari.

Le indagini della Polizia Scientifica del Commissariato di via Don Minzoni sono in corso: gli agenti hanno raccolto le tracce ematiche e le impronte digitali lasciate dal ladro, con l’obiettivo di identificarlo. Ogni incursione sottrae decine di bottiglie di alcolici e superalcolici, causando danni materiali significativi e costringendo i gestori a interventi di riparazione immediati.

I titolari sottolineano come i furti notturni nel locale siano un problema annoso, accentuatosi dall’inizio della primavera. La sequenza di spaccate recenti conferma un trend inquietante e mette in luce la vulnerabilità dei piccoli esercizi di quartiere, costretti a convivere con una minaccia che torna ciclicamente a far tremare il loro lavoro quotidiano.