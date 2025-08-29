Cesena: arrestato 53enne per spaccio di hashish e “coca”, sequestrato oltre mezzo chilo di droga

La Polizia di Stato di Cesena, insieme alla Squadra Mobile di Forlì, ha concluso ieri un’operazione mirata contro il traffico di stupefacenti, portando all’arresto di un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’attività investigativa si è concentrata sui movimenti di un soggetto sospettato di gestire un’intensa rete di spaccio nella città e nelle aree limitrofe.

Gli agenti hanno osservato i suoi spostamenti e documentato le consegne rapide di cocaina e hashish effettuate in auto a qualsiasi ora del giorno. Nel momento del fermo, il 53enne è stato trovato con dosi già suddivise pronte per la vendita. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori quantità di sostanze stupefacenti: circa 33 grammi di cocaina e oltre mezzo chilogrammo di hashish.

Oltre alla droga, le forze dell’ordine hanno sequestrato il denaro ritenuto provento dell’attività illecita e il materiale utilizzato per il confezionamento. L’uomo, con precedenti per traffico di stupefacenti, è comparso davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio sul territorio cesenate, sottolineando l’efficacia del lavoro congiunto tra Commissariato e Squadra Mobile nella prevenzione e repressione del traffico di droga.