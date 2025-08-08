Cesena, anziana truffata con la tecnica del finto carabiniere: denunciato 19enne

I carabinieri della Stazione di Macerone hanno denunciato un 19enne italiano, in trasferta a Cesena, ritenuto responsabile di una truffa da oltre 6.000 euro e tre catenine d’oro ai danni di un’anziana, raggirata con la tecnica del falso incidente.

Secondo la ricostruzione dei militari, un individuo, qualificatosi falsamente come carabiniere, ha contattato telefonicamente la vittima informandola che il figlio era stato arrestato dopo un incidente stradale, nel quale avrebbe investito una donna incinta. Per ottenerne la liberazione, la donna avrebbe dovuto consegnare immediatamente 9.000 euro in contanti, con la rassicurazione che la cifra le sarebbe stata poi rimborsata.

Non disponendo dell’intera somma, l’anziana ha consegnato all’uomo – presentatosi poco dopo alla sua abitazione – 6.000 euro in contanti e tre catenine d’oro. Dopo aver preso il denaro e i monili, l’autore della truffa si è allontanato, rendendosi irreperibile.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi del traffico telefonico e delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso di identificare il presunto responsabile, riconosciuto anche dalla vittima. Il giovane è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria.

Il Comando Provinciale dell’Arma invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione a telefonate sospette e a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112 per segnalare episodi simili, anche in caso di minimo dubbio.