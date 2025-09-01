Cesena, aggressione razzista in centro: tre giovani di colore presi di mira davanti alla sede di CasaPound

Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo per tre amici, due dei quali di origine africana, vittime di un’aggressione a sfondo razziale nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto a Cesena. I fatti sono avvenuti intorno alle 23.30 in Corte Dandini, davanti alla sede di CasaPound, dove i giovani si erano fermati casualmente mentre attraversavano la zona.

Secondo quanto ricostruito, un gruppo di persone all’esterno del locale ha iniziato a rivolgere insulti a sfondo razziale ai ragazzi, gridando frasi offensive come “negri, tornate al vostro Paese”. L’aggressione è rapidamente degenerata: uno dei ragazzi è stato colpito ripetutamente con una sedia sulla testa, subendo traumi alla mano e al collo e riportando lievi ferite da vetro di bottiglia. L’intervento tempestivo della polizia ha impedito che la situazione peggiorasse ulteriormente, causando il fuggi fuggi dei responsabili all’interno del locale.

Le vittime, dopo aver valutato la gravità dei fatti, hanno deciso di recarsi al Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini per le cure e di formalizzare una denuncia contro ignoti. Gli agenti, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno raccolto elementi utili per identificare gli aggressori e chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.

L’aggressione ha avuto un precedente inquietante poche ore prima, quando quattro minorenni erano stati presi di mira davanti allo stesso locale, subendo esclusivamente offese verbali. La sequenza di episodi ha acceso i riflettori sulla necessità di controlli più stringenti e di interventi immediati per prevenire violenze di matrice razzista nel centro cittadino.