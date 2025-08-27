Cesena, 19enne arrestato con cocaina, hashish e psicofarmaci: obbligo di firma dopo la convalida

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio, nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di droga.

Il fermo e il tentativo di elusione

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno notato il ragazzo in atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, il 19enne avrebbe tentato di occultare qualcosa nella tasca dei pantaloni e di eludere il controllo opponendo una resistenza definita “discreta”. È stato subito bloccato e perquisito.

Il sequestro: cocaina, hashish e psicofarmaci

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato circa 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 26 grammi di hashish, un blister contenente 4 compresse di Rivotril (medicinale a base di sostanze psicotrope), oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

Udienza e provvedimento del giudice

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e accompagnato davanti al giudice del Tribunale di Forlì per l’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato e il 19enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma due volte alla settimana.