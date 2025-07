Cervia, alcol ai minori: scattano multe e sequestri nei controlli del weekend

Sicurezza urbana, movida, commercio e decoro pubblico nel mirino dei controlli intensificati della Polizia Locale nel fine settimana appena trascorso. I servizi, condotti su più fronti – con pattuglie appiedate, veicolari e agenti in borghese – hanno interessato le principali aree sensibili del territorio: dalla costa al centro, dai mercati alle zone della movida, comprese Milano Marittima e le aree demaniali.

Numerose le violazioni accertate. Sul fronte della somministrazione e del consumo di alcolici, gli agenti hanno elevato tre verbali a minimarket per vendita oltre l’orario consentito, due sanzioni per somministrazione di alcol a minori di 18 anni e otto verbali, con sequestro delle bevande, per consumo in aree pubbliche durante orari vietati.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla regolarità delle attività commerciali e degli esercizi pubblici. Sono emersi illeciti riguardanti somministrazione senza licenza, apertura di esercizi senza titolo abilitativo, esposizione non conforme dei prezzi e occupazione abusiva o eccedente del suolo pubblico, sia in sede fissa sia nelle aree mercato.

Nel campo del decoro urbano, la Polizia Locale ha contestato una diffida per diffusione di musica oltre l’orario stabilito in zona Milano Marittima, un verbale per atti contrari alla pubblica decenza, uno per presenza di cani sull’arenile, un altro per detenzione di un cane alla catena e una sanzione per installazione irregolare di cavi elettrici in spazi pubblici.

Non sono mancati anche i controlli su vendita abusiva in spiaggia e transito non autorizzato su area demaniale marittima. Sul fronte ambientale, sono stati elevati 14 verbali per sosta su aree verdi pubbliche, due per sosta vietata sull’arenile e due segnalazioni di aree incolte, in violazione al Regolamento comunale del verde.

Intensa anche l’attività legata alla viabilità: 201 preavvisi di violazione al Codice della Strada, sei verbali (di cui due per mancata revisione) e rimozione di sette veicoli. In totale sono stati rilevati tre incidenti stradali, due con feriti e uno con soli danni materiali.

A supportare l’intero dispositivo, anche la Centrale Operativa, che ha gestito 118 interventi, tra cui situazioni delicate presso la stazione ferroviaria e in Circonvallazione Sacchetti, dove si è reso necessario l’intervento congiunto di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri a causa della presenza di numerosi gruppi di giovani.

I controlli, svolti tra venerdì 19 e domenica 21 luglio, si inseriscono nel più ampio piano di presidio e tutela del territorio messo in campo dal Comune di Cervia.