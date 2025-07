Cerasolo. Grave incidente tra due moto, traffico in tilt sulla Super

Non si hanno ancora notizie ufficiali sulle condizioni dei due motociclisti rimasti coinvolti in un grave incidente avvenuto questa mattina lungo la superstrada che conduce a San Marino. Secondo le prime ricostruzioni fornite da alcuni testimoni oculari presenti sul posto, i due centauri si sarebbero scontrati per cause ancora da accertare.

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente diversi mezzi del 118, la Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico, e un elisoccorso, atterrato poco distante per garantire un eventuale trasporto d’urgenza presso strutture sanitarie attrezzate.

La superstrada è rimasta completamente bloccata, causando lunghi incolonnamenti e disagi alla circolazione fin dalle prime ore della giornata. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.