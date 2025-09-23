Centro storico e Marina più vicini: alla stazione ferroviaria di Rimini apre il nuovo accesso lato mare

Pronto il progetto di RFI per la riqualificazione dell’ingresso su Piazza Cesare Battisti.

Raddoppiano gli accessi alla stazione ferroviaria di Rimini. Allo storico ingresso raggiungibile dal centro della città si aggiunge ora un nuovo padiglione a servizio della marina. A collegarli è un sottopassaggio pedonale passante, ottenuto dal prolungamento del tunnel centrale di accesso alle banchine di arrivo e partenza dei treni, che consentirà di superare la cesura fra le due parti di città cresciute a monte e a valle dei binari.

L’opera, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con un investimento di circa 8 milioni di euro (costo a vita intera), si inserisce in un protocollo d’intesa tra Comune di Rimini, Rete Ferroviaria Italiana, FS Sistemi Urbani e Regione Emilia-Romagna.

Il nuovo padiglione

Realizzato in acciaio e vetro, in continuità con gli interventi di riqualificazione della piazza Cesare Battisti sul lato opposto del fabbricato, si affaccia su Piazzale Carso per un’estesa di circa 80 metri. Un’ampia finestra con soglia svasata consente di convogliare luce naturale verso il sottopassaggio, collegato all’atrio da una rampa dolce e da due scale fisse, di cui una collocata in prossimità dell’area riservata al parcheggio delle biciclette di prossimo allestimento e alla sosta breve delle auto. Già predisposti gli spazi per le emettitrici automatiche dei biglietti ferroviari, mentre un ampio spazio chiuso, ricavato all’interno del padiglione, potrà essere utilizzato per ospitare servizi di accoglienza, informazione o attività commerciali.

Il sottopassaggio passante

Ottenuto dal prolungamento del sottopassaggio centrale di accesso ai binari di partenza e arrivo dei treni, con ingresso sul primo marciapiede, si collega al nuovo padiglione su Piazzale Carso grazie a 60 metri di nuovo tunnel, garantendo un comodo e veloce collegamento pedonale fra il centro storico e la marina. Per la nuova porzione di sottopasso è stato scelto un pavimento in gres e un rivestimento in mattoncino rosso, richiamo alle origini romane della città. Percorsi tattili, illuminazione con led a fascia, impianto di diffusione sonora, monitor informativi e impianto di videosorveglianza collegato agli uffici della Polizia Ferroviaria completano la nuova infrastruttura. Installato anche un sistema di pompaggio delle acque meteoriche.

La realizzazione del nuovo sottopasso, con struttura in cemento armato realizzata in opera, è stata particolarmente impegnativa. Prima di avviare le operazioni di scavo è stato infatti necessario eseguire opere provvisionali di sostegno in corrispondenza dei binari da sotto attraversare. Per garantire un’altezza interna maggiore e renderlo compatibile con l’infrastruttura di superficie è stato ribassato il piano di calpestio di circa 80 cm rispetto a quello del sottopassaggio storico e realizzata una rampa di pendenza di raccordo fra i due livelli. Il sottopassaggio passante sarà fruibile ogni giorno dalle 5.00 alle 24.00 e rimarrà chiuso nella fascia oraria di chiusura degli atrii.

La riqualificazione dell’ingresso lato città

I nuovi atrio e sottopasso si inseriscono in un progetto più ampio, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alla stazione ferroviaria e alle banchine. In programma un’attenta riqualificazione dell’ingresso lato città, vincolato per il suo valore storico-architettonico, con la realizzazione da parte di RFI di due scale mobili e due ascensori per l’accesso diretto al sottopassaggio passante in sostituzione di quello attuale con sole scale fisse sul marciapiede del binario uno.

È già stata consegnata la progettazione e sono in corso le attività di approvazione del progetto da parte degli enti preposti. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, verrà avviato il cantiere. Questo intervento, del valore di circa 3 milioni e 600 mila euro, consentirà il definitivo superamento delle barriere architettoniche per il collegamento fra atrio storico e nuovo sottopasso. Nel frattempo, dalle 6.30 alle 20.30 resterà attivo un montascale riservato alle persone a ridotta mobilità, utilizzabile con l’assistenza di un operatore su chiamata al numero, indicato accanto al montascale stesso, +393452647687 (operativo dal 25 settembre).

Restano disponibili gli ascensori da tempo attivi nel secondo sottopassaggio della stazione (lato Riccione) per l’accesso a tutte le banchine di partenza e arrivo dei treni. La stazione di Rimini è inoltre inserita nel Circuito Sala Blu di RFI che garantisce l’assistenza ai viaggiatori con difficoltà motorie.

Già completato il miglioramento dell’accessibilità del marciapiede 1, innalzato (h 55 – standard europeo) per agevolare l’entrata e l’uscita dai treni e ultimato con l’adeguamento dei percorsi tattili.

La riqualificazione del parco di Piazzale Carso

Contestualmente alla realizzazione da parte di RFI del nuovo hub di collegamento centro-mare, il Comune di Rimini ha realizzato un importante intervento di riqualificazione del parco di Piazzale Carso, reso strategico dall’apertura del nuovo padiglione di uscita lato mare della stazione e del sottopasso centrale. L’intervento, per un investimento complessivo di 250mila euro, ha riguardato sia la riorganizzazione della viabilità, con la creazione del nuovo collegamento verso Viale Trieste e la realizzazione di un nuovo tratto di che consente il deflusso verso Viale Principe Amedeo, sia la trasformazione della porzione di Viale Monfalcone che costeggia il parco, da strada ad area pedonale di verde pubblico, pedonalizzando l’accesso al nuovo padiglione.

Contestualmente sono stati potenziati i servizi a supporto della stazione con la realizzazione di stalli per taxi, per persone con ridotta mobilità, per soste brevi (15 minuti) e corsia “kiss & ride” (corsia per la fermata breve per gli accompagnatori) ed è stato migliorato il sistema di illuminazione con il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con nuovi punti luce e l’efficientamento energetico LED all’interno del parco e in tutti i punti perimetrali lungo Piazzale Carso, Viale Mantegazza e Viale Trieste.

Inoltre, è stato installato un sistema di videosorveglianza con telecamere multi-ottica da 180° e 360° per il controllo delle aree verdi e delle zone circostanti i nuovi accesso alla stazione. L’impianto di videosorveglianza è collegato alle centrali operative di Polizia Locale,Polizia di Stato e Carabinieri per la consultazione in diretta e differita. Completano gli interventi sulla sicurezza quelli realizzati per aumentare la visibilità nell’area verde con potature mirate, oltre alla nuova segnaletica che amplia i percorsi pedonali da 0,90 a 1,5 metri, eliminando la barriera con le auto. Questi interventi, che saranno implementati negli sviluppi futuri dell’area, trasformano il parco in un moderno hub urbano sicuro e accessibile, mantenendo la sua funzione di polmone verde per residenti e city user.

Comune di Rimini