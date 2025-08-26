Cattolica, Windsurf Day: successo straordinario tra sport, musica e divertimento

La 45ª edizione del Windsurf Day Cattolica ha confermato il suo ruolo di appuntamento clou dell’estate cattolichina, richiamando un pubblico numerosissimo sabato 23 agosto sulla spiaggia libera della zona 110. Organizzata dal Circolo Nautico Cattolica con il patrocinio del Comune, la manifestazione ha unito sport, musica e socialità, mantenendo intatto lo spirito di passione per il mare e condivisione che la contraddistingue da quasi mezzo secolo.

La giornata è iniziata con prove libere di Sup, surf, windsurf e wingfoil, particolarmente apprezzate dai giovani, che hanno potuto avvicinarsi a discipline storiche del territorio. Il momento clou è arrivato nel pomeriggio con la Long Distance Classic, la regata che ha visto competere decine di windsurf, wingfoil e kite, accompagnati da un coloratissimo corteo di tavole vintage. La partenza dalla battigia e la premiazione finale hanno coinvolto autorità comunali, soci del Circolo e partecipanti, seguiti dall’estrazione dei premi.

La festa è proseguita sulla spiaggia con aperitivo al tramonto e musica dal vivo dei gruppi No Longer Player e Gli Amici di Adam, culminando con il tradizionale Surf Groove Party: un dj-set scatenato a piedi nudi sulla sabbia, con Gerbo e Cobra, che ha intrattenuto il pubblico fino a tarda notte.

Il presidente del Circolo Nautico, Daniele Verni, ha sottolineato l’importanza dell’evento come occasione di divertimento sano e socialità: «Quello che ci tengo a evidenziare è che il Windsurf Day avvicina i giovani a uno spazio di sport, educazione e cultura. La partecipazione è stata altissima, con quasi 200 persone alla cena sociale e un pubblico numerosissimo che ha seguito ogni momento con entusiasmo».

Verni ha poi anticipato l’obiettivo per il futuro: «Il Windsurf Day è ormai la festa di tutta la città. Guardiamo già alla 46ª edizione, con l’intenzione di arricchire ulteriormente il programma e confermare Cattolica come capitale del mare e dello sport».

L’evento ha nuovamente dimostrato la capacità di combinare sport, spettacolo e comunità, consolidando il legame tra la città, il Circolo Nautico e gli appassionati di tutte le età.