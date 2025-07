Cattolica, terminati i lavori in via Terracini: installata barriera antiallagamento per la sicurezza della strada

Completati i lavori di messa in sicurezza di via Terracini, una delle zone più colpite dall’alluvione del 2023. L’intervento più significativo riguarda l’installazione di una barriera antiallagamento lunga 5 metri e alta circa 70 centimetri, progettata per garantire sia la protezione dell’area che il passaggio dei mezzi pesanti destinati alla manutenzione del verde pubblico.

Il nuovo sbarramento è stato raccordato con l’argine sia sul lato monte che su quello mare, a completamento di un sistema di contenimento delle acque più efficace e duraturo. Contestualmente, è stata effettuata anche una pulizia approfondita dei fossi di guardia, per migliorare il deflusso dell’acqua piovana e scongiurare futuri allagamenti nella zona verde.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Fratelli Ottaviani, nell’ambito dell’accordo quadro strade stipulato con il Comune di Cattolica.

“Dopo l’alluvione del 2023 – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente Alessandro Uguccioni – siamo riusciti a fare un primo argine in terra come barriera contro eventuali allagamenti. Ora abbiamo concluso i lavori di questo sbarramento che permetterà di convogliare le acque nei fossi, impedendole di finire sulla strada e di allagare i garage della via”.

Uguccioni sottolinea che l’opera è il risultato di un dialogo costante con i cittadini: “È un intervento che abbiamo realizzato ascoltando le richieste dei residenti e, passo dopo passo, abbiamo messo a terra questo dispositivo anti allagamento che ci permette di entrare con i mezzi nella zona con più facilità, in modo tale da poter bonificare il verde, come stiamo facendo in questi giorni”.