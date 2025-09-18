Cattolica, solidarietà a vele spiegate: domenica la XVI Regata Trofeo Lions Marconi e il XXV Trofeo Città di Cattolica

Il mare della Regina si prepara a vestirsi di sport e solidarietà: domenica 21 settembre torna la grande vela con la XVI edizione del Trofeo Lions Guglielmo Marconi e il XXV Trofeo Città di Cattolica, organizzati dal Circolo Nautico Cattolica insieme alla Fondazione Guglielmo Marconi e ai Lions Club dei Distretti 108 A, Tb e La, con il patrocinio del Comune.

Non solo competizione, ma anche impegno civile: la finalità dell’evento è infatti di forte valore solidale. “La solidarietà prende il largo” spiegano gli organizzatori, sottolineando che il service di quest’anno prevede la donazione di attrezzature utili alla ricerca per i reparti di Chirurgia Pediatrica e Urologia dell’Ospedale Sant’Orsola – Università di Bologna.

Il programma velico scatterà domenica mattina con il briefing degli equipaggi alle 11.30 presso la banchina del Porto di Cattolica; alle 12.00 la partenza ufficiale, con arrivo fissato non oltre le 15.50. Le premiazioni si terranno alle 16 circa. Per chi non sarà in barca, alle 12.30 è previsto un pranzo conviviale nella sala panoramica dell’Hotel Kursaal (prenotazione obbligatoria).

La regata sarà accompagnata da un ricco calendario di eventi collaterali:

Sabato 20 settembre alle 17.00 , nei giardini di Villa Marconi, la presidente della Fondazione Giulia Fortunato terrà la conferenza “Sulle onde di Marconi: dall’America’s Cup allo Yacht Elettra”.

Il Sindaco Franca Foronchi, il Vicesindaco e Assessore allo Sport Federico Vaccarini, assieme ai rappresentanti di Lions e Circolo Nautico, hanno sottolineato l’orgoglio della città per un evento che unisce la passione per la vela al sostegno concreto della ricerca medica.

Domenica, tra onde e vele gonfiate dal vento, non si correrà soltanto per un trofeo: a vincere sarà la solidarietà.