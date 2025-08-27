Cattolica, rievocazione della “Tratta” e Festa della Stella Maris per celebrare la tradizione marinara. Gli eventi in programma da venerdì 29 agosto

Proseguono le celebrazioni per i 95 anni della Casa del Pescatore con un evento dedicato alla memoria storica e alle tradizioni della marineria cattolichina. Venerdì 29 agosto alle ore 17, sulla spiaggia libera a ponente della darsena pescherecci, si terrà la suggestiva rievocazione della “Tratta”, antico metodo di pesca che ha segnato per secoli la vita e il sostentamento delle famiglie locali. La pratica prevedeva l’uso di una rete chiamata “tratta” che, con l’ausilio di lunghe corde, veniva trascinata dalla riva dai pescatori per raccogliere il pescato.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con A.N.M.I. – Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Sezione di Cattolica, permetterà al pubblico di assistere alla rievocazione e, per chi lo desidera, di partecipare direttamente in acqua condividendo i gesti tradizionali dei pescatori.

Festa della Stella Maris e programma culturale

Le celebrazioni proseguiranno sabato 30 agosto con eventi religiosi e culturali dedicati a Maria Vergine, Stella Maris, patrona della marineria cattolichina. Alle ore 18, al Circolo A.N.M.I. di Cattolica “Bar del Porto”, si terrà la conferenza “Stella Maris”, a cura di Maura Silvagni, basata sugli studi di Maria Lucia De Nicolò, seguita da un rinfresco conviviale.

Alle ore 21, lungo il porto canale, la comunità cattolichina celebrerà la Stella Maris con l’accompagnamento musicale dell’Associazione Culturale “La Canta”. L’evento offre un’occasione unica per riscoprire la forte connessione tra la città, il mare e le radici religiose, culturali e sociali di Cattolica.

Il programma rientra nel calendario estivo della Casa del Pescatore Società Cooperativa, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, e culminerà il 13 settembre con il Cattolica Street Fish, grande festa della cultura marinara, del pesce e della convivialità insieme ai pescatori di Cattolica e Gabicce Mare.