Cattolica premia con una targa fedeltà un turista modenese 92enne, innamorato della città da 65 anni

Un legame che dura da oltre sei decenni, un amore nato nel 1960 e mai venuto meno. Mario Xella, turista originario di Modena, ha ricevuto oggi una targa fedeltà dal Comune di Cattolica per aver scelto, stagione dopo stagione, di trascorrere le sue vacanze nella “Regina dell’Adriatico”.

«Questi turisti – ha sottolineato l’Assessore al Turismo Elisabetta Bartolucci durante la cerimonia a Bagni 76 Marcello – sono i nostri più preziosi ambasciatori del territorio. Il loro racconto, i loro ricordi e le esperienze vissute qui rappresentano la promozione più autentica e preziosa per la nostra città.»

Un amore che si è trasmesso di generazione in generazione: accanto a Mario, infatti, c’era il figlio Andrea, da sempre fedele a Cattolica e legato da una profonda amicizia con i titolari dei Bagni 76 Marcello. «Perché amiamo così tanto Cattolica? – racconta Andrea – È come l’amore per un’altra persona, non te lo sai spiegare, succede e basta. I miei genitori avevano sentito parlare della città da una coppia che gestiva una pensione a Modena e decisero di sceglierla per la luna di miele. Mia mamma, che purtroppo non c’è più, era innamoratissima di questo posto. Non abbiamo mai cercato alternative, qui ci sentiamo a casa.»

Andrea prosegue: «Trent’anni fa abbiamo anche comprato casa a Cattolica. Anche d’inverno venivamo a fare un giro per vedere il mare. Mia madre amava passeggiare in spiaggia e raccogliere conchiglie. Questa è una cittadina a misura d’uomo, e negli anni sono stati fatti lavori che l’hanno resa ancora più bella e accogliente.»

Un riconoscimento che celebra non solo la fedeltà di un turista ma anche l’affetto e la relazione profonda che si possono creare tra una città e chi la sceglie come casa lontano da casa.