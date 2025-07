Cattolica, nuovo finanziere in servizio alla Tenenza: potenziato l’organico della Guardia di Finanza

È stato assegnato ieri, domenica 27 luglio, un nuovo giovane finanziere alla Tenenza di Cattolica, nell’ambito di un più ampio piano di potenziamento dei reparti della Guardia di Finanza sul territorio riminese. Lo annuncia il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, specificando che il militare appena arrivato è un frequentatore del 23° corso “Allievi Finanzieri”.

Il nuovo innesto si inserisce in una strategia già avviata nei mesi scorsi per rafforzare la presenza operativa sul territorio: nel novembre scorso, infatti, erano entrati in servizio due neo ispettori, poi assegnati rispettivamente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e al Gruppo di Rimini.

A dare il benvenuto ufficiale al nuovo finanziere è stato il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, che, a nome di tutti gli Ufficiali e colleghi, ha formulato “un sincero benvenuto con l’augurio di ogni soddisfazione professionale”.

L’arrivo del nuovo militare rappresenta un ulteriore passo nella direzione del rafforzamento dell’attività di controllo economico-finanziario nella provincia riminese, a conferma dell’impegno continuo delle Fiamme Gialle nella tutela della legalità e nella vicinanza al territorio.