Cattolica, il sindaco Foronchi in visita ai vigili del fuoco: “Grazie per il vostro impegno quotidiano”

Giornata speciale ieri per i vigili del fuoco di Cattolica. Il sindaco Franca Foronchi si è recata in caserma, accogliendo l’invito del comandante provinciale. All’incontro erano presenti anche l’architetto incaricato della progettazione della nuova struttura, il consigliere comunale Roberto Franca e l’intera squadra dei pompieri della città.

Un’occasione per rafforzare il legame tra istituzioni locali e corpo dei vigili del fuoco, protagonisti di un lavoro costante e fondamentale a tutela della sicurezza di cittadini e turisti. Un impegno che, come ha voluto sottolineare il primo cittadino, merita riconoscenza e sostegno: un ringraziamento sentito per chi, quotidianamente, affronta emergenze e rischi con professionalità e dedizione.