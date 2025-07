Cattolica, il Piano dell’arenile disegna un litorale sostenibile, accessibile e più libero: parla la Sindaca Foronchi

Dopo oltre tre anni di lavoro e approfondimenti, il nuovo Piano dell’arenile di Cattolica approderà in Consiglio comunale mercoledì 30 luglio. A presentarlo è la Sindaca Franca Foronchi, che ne sottolinea l’importanza per progettare un futuro ecocompatibile del litorale cittadino.

“Sostenibilità, innovazione, accessibilità, inclusività e riduzione dell’impatto ambientale sono i principi guida del piano – spiega Foronchi –. L’obiettivo è ridurre la presenza di cemento, aumentare le spiagge libere e valorizzare il paesaggio costiero migliorando l’uso degli spazi pubblici, nel rispetto della legge regionale 24 del 2017”.

Il piano sostituisce il precedente, scaduto nel 2019 e non prorogato, che al momento blocca interventi di manutenzione straordinaria sull’arenile, condizionando anche la partecipazione ai bandi Bolkestein.

Tra i punti più rilevanti, spicca l’attenzione all’edilizia leggera e al design balneare sostenibile, con particolare riguardo alla rinaturalizzazione mediante piantumazioni di specie arbustive a basso consumo idrico. Si prevede un aumento di circa 50 metri lineari di spiagge libere.

Le demolizioni e ricostruzioni delle strutture balneari saranno realizzate per aree omogenee nell’arco di 10-15 anni, con focus su mobilità sostenibile, accessibilità per persone con disabilità, installazione di rastrelliere per biciclette, passerelle e varchi visivi.

Il piano tiene anche conto dell’adattamento ai cambiamenti climatici, con l’innalzamento graduale e armonico del sedime delle nuove strutture, in linea con le indicazioni dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale. Sono previste misure di protezione come dune artificiali.

Le piscine esistenti saranno mantenute, mentre la realizzazione di nuove potrà avvenire come premialità all’interno di interventi integrati. Altre premialità riguardano l’installazione di chioschi temporanei (“chiringuitos”) fino a 10 metri quadrati per la vendita di gelati e bevande.

“Sarà un piano condiviso con gli operatori balneari – conclude la Sindaca – per rendere Cattolica una spiaggia all’avanguardia per servizi, accessibilità e rispetto del paesaggio marittimo, rispondendo alle esigenze di un turismo sostenibile che i nostri ospiti e cittadini richiedono sempre più”.