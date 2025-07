Cattolica, grande solidarietà alla scuola Ventena: raccolta fondi destinata all’associazione “Prima Coccola” per la terapia intensiva neonatale di Rimini

La festa di fine anno della scuola dell’infanzia Ventena, tenutasi lo scorso 24 giugno, si è trasformata in un momento di grande generosità e partecipazione da parte delle famiglie di Cattolica. L’occasione è stata utilizzata per lanciare una raccolta fondi a favore dell’associazione “Prima Coccola”, impegnata da anni nel supporto alle famiglie con bambini ricoverati nella terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Rimini.

La risposta delle famiglie è stata molto positiva: genitori e bambini hanno contribuito acquistando prodotti e manufatti artigianali realizzati da due mamme della comunità, Angela Iannone, autrice di un ricettario ispirato ai menù scolastici, ed Elizabeth Rodriguez, creatrice di accessori per bambini realizzati con gomma eva. Le insegnanti della scuola si sono trasformate in chef preparando una ricca merenda a base di dolci e bibite, molto apprezzata da tutti i presenti.

La somma raccolta, superiore a mille euro, è stata consegnata alla volontaria e fondatrice di “Prima Coccola”, Barbara Vannoni, durante un incontro presso l’istituto Ventena. All’evento hanno partecipato anche le mamme Angela Iannone ed Elizabeth Rodriguez, le insegnanti Nicoletta Cerri, Mara Fraternali, Diana Saponara, Catia Giannei, Laura Selva e Claudia Dellapasqua, oltre al vice sindaco e assessore alle politiche educative Federico Vaccarini.

La proposta della raccolta fondi era stata presentata e condivisa all’interno di un comitato di plesso che ha coinvolto il vice sindaco Vaccarini, la coordinatrice pedagogica, le insegnanti e i rappresentanti dei genitori, trovando subito grande consenso e partecipazione.

Il vice sindaco Vaccarini ha commentato: “Questa iniziativa di beneficenza ha avuto una genesi corale ed è partita dalla comunità, dai cittadini. E ogni volta che si tratta di tendere una mano, Cattolica c’è sempre. Queste raccolte sono occasioni preziose per diventare sempre di più una comunità coesa, inclusiva e accudente. Siamo lieti che con questo contributo, l’associazione Prima Coccola possa continuare a ospitare e sostenere quelle famiglie i cui bimbi e bimbe necessitano della terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Rimini”.

Barbara Vannoni ha ringraziato con queste parole: “Grazie a tutti e tutte per questo importante contributo. Sarà prezioso per finanziare il progetto casa che abbiamo davanti all’ospedale di Rimini e in cui accogliamo queste famiglie. E quando non è più sufficiente, ci adoperiamo per trovare e affittare altre strutture. Ma non solo. Grazie alla solidarietà delle persone, riusciamo ad acquistare tutto quello che serve, come ad esempio i cuscini per l’allattamento e tutti quegli accessori utili per i nostri ospiti”.