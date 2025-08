Cattolica, gran finale con il soul di Sara Zaccarelli per il JaZzfeeling Festival 2025

Ultimo atto in grande stile per il Cattolica JaZzfeeling Festival, che chiude l’edizione 2025 con un concerto dedicato alla “Black music” affidato al talento di Sara Zaccarelli Trio. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 agosto, alle ore 21, nella suggestiva cornice di Piazza Roosevelt, trasformata per l’occasione nel teatro sotto le stelle del festival.

Il trio – composto da Sara Zaccarelli alla voce, Mecco Guidi all’organo Hammond e Manuel Giovannetti alla batteria – porterà sul palco The Black Music, un viaggio intenso e appassionato attraverso soul, blues, gospel, spiritual afro-americani e gospel songs di matrice europea. Un’esplorazione musicale che, come sottolineano gli esperti, affonda le radici nella tradizione dei salmi scozzesi presbiteriani, secondo la struttura del “Lining-out”.

Il concerto rappresenta l’atto conclusivo di una rassegna che ha saputo intrecciare musica e sentimento, restituendo alla città il gusto autentico del jazz vissuto all’aperto, tra la gente. A firmare la direzione artistica, come per tutte le edizioni, è Diego Olivieri, ideatore del festival, giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

Organizzato dal Comune di Cattolica all’interno del cartellone “Cattolica Musicale”, il JaZzfeeling Festival si conferma anche nel 2025 come una delle proposte culturali più apprezzate dell’estate, capace di offrire eventi di qualità accessibili a tutti. L’ingresso al concerto è infatti gratuito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 334 1547552 e 0541 966621, oppure consultare le pagine social ufficiali del JaZzfeeling Festival, del Comune di Cattolica e di Cattolica Welcome.