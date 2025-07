Cattolica, Francesco Gabbani domani, 26 luglio, in concerto all’Arena della Regina con il “Dalla tua parte summer tour”

Dopo il successo del concerto di Nile Rodgers & Chic, sabato 26 luglio alle ore 21 l’Arena della Regina ospita Francesco Gabbani, uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Questa sarà l’unica tappa in riviera del suo “Dalla tua parte summer tour 2025”, che sta toccando le principali città italiane con grande successo.

Cantautore, polistrumentista e artista multiplatino con 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro, Gabbani proporrà una scaletta ricca di successi che raccontano tutta la sua forza espressiva e carismatica presenza scenica. Il tour prende il nome dal suo sesto album in studio, “Dalla tua parte”, pubblicato a febbraio e acclamato da pubblico e critica. Tra i brani più celebri del disco ci sono “Viva la vita”, presentato alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, e l’ultimo singolo “Così come mi viene”, attualmente in rotazione radiofonica.

L’album segna una nuova fase artistica per Gabbani, che con “Viva la vita” e altri brani affronta temi profondi legati al senso dell’esistenza e alla lettura intima della quotidianità.

L’apertura delle casse è prevista per le ore 17, l’apertura dei cancelli alle 19, mentre il concerto avrà inizio alle 21.

Il cartellone estivo dell’Arena della Regina, curato da Pulp Concerti, continuerà con altri grandi nomi della musica:

Sabato 2 agosto: Coma Cose

Domenica 3 agosto: “Voglio tornare negli anni ‘90”

Venerdì 8 agosto: Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo”

Sabato 9 agosto: Tony Boy in “Going Hard” live 2025

Sabato 23 agosto: Francesco De Gregori con “Rimmel 2025”

Venerdì 29 agosto: Fabri Fibra con Festival tour 2025

Sabato 30 agosto: Alfa con il suo “Summer tour”

I biglietti per tutti gli eventi sono disponibili su TicketOne, CiaoTickets e nei rivenditori autorizzati.