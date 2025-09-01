Cattolica, “Atletica 75” celebra i maestri dello sport con un evento formativo speciale

Nel calendario dei festeggiamenti per i 50 anni di Atletica 75 Cattolica, settembre riserva un appuntamento pensato per chi ogni giorno accompagna bambini e ragazzi nel loro percorso sportivo ed educativo: gli insegnanti e gli istruttori della società.

Martedì 9 settembre, in una “location a sorpresa” che sarà svelata solo poco prima dell’evento, si terrà un’iniziativa formativa che unisce professionalità, gioco e condivisione. Non un semplice aggiornamento tecnico, ma un’esperienza capace di far crescere i partecipanti sotto il profilo professionale ed umano.

“Per Atletica 75 Cattolica, i maestri non sono solo istruttori: sono la spina dorsale dell’associazione, figure da stimolare, sostenere e accompagnare – spiega il presidente Luca Ercolessi –. Questo momento formativo nasce come un’esigenza, ma vuole diventare una buona abitudine: uno spazio in cui allenare non solo i muscoli, ma anche lo sguardo e il cuore”.

Al centro dell’incontro ci saranno la formazione continua e la curiosità, due elementi considerati essenziali per l’educazione sportiva. Per un giorno, i “maestri” vestiranno i panni dei bambini, pronti a mettersi in gioco con leggerezza, ma in una veste professionale nuova e arricchente.

Ercolessi sottolinea come l’obiettivo sia far sì che i riflessi di questa esperienza si riversino nell’ambiente sportivo quotidiano, quel luogo che per tanti diventa una seconda casa, fatto di impegno, sorrisi e relazioni.

La società cattolichina è già in fermento, pronta a partire con la nuova stagione agonistica il prossimo 15 settembre, con rinnovata energia e una rinnovata attenzione alla crescita dei propri istruttori e atleti.