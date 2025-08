Caso Simona Cinà, sequestrate bottiglie di alcolici nella villa di Bagheria: indagini in corso

Bagheria – Proseguono le indagini sulla morte di Simona Cinà, la ventenne pallavolista deceduta durante una festa in una villa a Bagheria.

In una nota ufficiale, la Procura di Termini Imerese ha reso noto che nella villa sono state sequestrate diverse bottiglie di alcolici, ritenute rilevanti per l’inchiesta in corso.

Tutti i giovani presenti alla festa – riferisce la Procura – sono stati ascoltati come persone informate sui fatti e hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo durante le audizioni.

Confermata inoltre l’acquisizione da parte dei carabinieri degli indumenti di Simona, anch’essi ora al vaglio degli inquirenti.

L’inchiesta mira a chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali responsabilità.