Carpegna, sport e natura con il “3 in 1” del Carpegna Experience di domenica 27 luglio: corsa, trail e bike sulle strade di Pantani

Domenica all’insegna dello sport e dei paesaggi mozzafiato a Carpegna, dove torna il format “Carpegna Experience”, confermato dopo il successo della scorsa edizione. Tre le discipline coinvolte in un’unica giornata: corsa su strada, trail running e cicloturismo, con percorsi che si snodano sulle salite care a Marco Pantani.

La manifestazione prevede il Giro del Monte Carpegna – Memorial Mattia Marchini, giunto alla 23esima edizione, tappa numero sette del circuito podistico pesarese UISP “Correre x Correre”. Il tracciato misura 15,5 km, con 650 metri di dislivello, e prevede l’ascesa dei 22 tornanti che portano in vetta al monte prima del rientro in paese.

Il secondo appuntamento è con il trail running “Il Carpegna mi basta”, ispirato alla celebre frase del Pirata, che proprio sul monte si allenava per le grandi sfide. Il percorso, lungo 24 km per 1.200 metri di dislivello, si sviluppa su sterrati, sentieri e prati d’altura.

A completare il programma la Cicloturistica Bike&Food, tappa del circuito MTB Marche Cup UISP, con 35 km e 1.200 m di dislivello positivo, arricchita da ristori gastronomici e passaggi panoramici. In parallelo anche una camminata panoramica di 8 km.

Le partenze sono fissate per le ore 8:00 con il trail, alle 9:00 per la cicloturistica e alle 9:30 per la gara principale di corsa su strada, preceduta dalle categorie giovanili. I premi andranno ai primi tre assoluti e ai primi cinque di ogni categoria per la podistica, mentre nel trail saranno premiati i primi dieci classificati uomini e donne.

Per informazioni e iscrizioni è attivo il sito ufficiale dell’evento: www.carpegnaexperience.it.