Carpegna (PU), tragico incidente in moto sulla provinciale: donna francese perde la vita, compagno ferito lievemente

Un pomeriggio di vacanza nelle Marche si è trasformato in tragedia ieri mattina, domenica 10 agosto 2025, intorno alle 11:30 sulla strada cantoniera che da Carpegna conduce a Pennabilli, lungo la Provinciale 1. Una coppia di turisti francesi in sella a una moto è stata coinvolta in un incidente a causa di una sbandata del mezzo.

La donna, 59 anni, che viaggiava come passeggera, ha subito conseguenze fatali. Nonostante l’intervento tempestivo dei carabinieri, del 118 e dell’elisoccorso, la sua vita non è stata possibile da salvare, ed è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il compagno, che guidava la moto, ha riportato solo ferite lievi.

L’episodio ha scosso la comunità locale e i turisti presenti, richiamando l’attenzione alla sicurezza sulle strade provinciali, soprattutto per chi viaggia in moto. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.