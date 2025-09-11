Carpegna, conto alla rovescia per “Carpegna in Rosa”: sabato la camminata solidale contro il tumore al seno

Il borgo di Carpegna si prepara a tingersi di rosa. Sta per tornare “Carpegna in Rosa”, la camminata solidale dedicata alla prevenzione del tumore al seno che sabato 13 settembre animerà il cuore del Montefeltro con una marea di partecipanti.

L’iniziativa, che ha saputo legare sport, festa e solidarietà, giunge alla quarta edizione con un bilancio importante: nelle tre precedenti raccolte sono stati superati i 15 mila euro, destinati all’acquisto di strumenti diagnostici di ultima generazione, a progetti di sensibilizzazione e all’attivazione di uno sportello d’ascolto per le donne.

Organizzata da Carpegna Experience, Associazione Andromeda Montefeltro APS e Morinat, con il supporto di Avis Alto Montefeltro e il patrocinio delle istituzioni locali, la camminata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di fine estate.

Il programma di sabato prevede il raduno in piazza Conti alle 15.30, da cui prenderà il via la passeggiata tra i vicoli e le piazze del paese, trasformati da una folla vestita di rosa. Il rientro condurrà tutti sotto le mura del Palazzo dei Principi, dove la giornata proseguirà in chiave conviviale con apericena, musica e DJ set fino a tarda sera.

Carpegna vivrà così un nuovo capitolo di un percorso che in pochi anni è passato da scommessa a tradizione, fondendo il valore simbolico della camminata con la concretezza di una raccolta utile a sostenere la prevenzione. L’onda rosa è pronta a invadere il Montefeltro, portando con sé messaggi di speranza e comunità.