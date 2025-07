Carceri. Morrone (Lega): plauso a Nordio, no a liberazioni anticipate, rieducazione percorso serio

Roma, 10 lug. “Un plauso al ministro della Giustizia Carlo Nordio quando afferma che ‘la liberazione anticipata dei detenuti’ non serve a risolvere il sovraffollamento delle carceri. Un richiamo al buon senso che tutti dovrebbero ascoltare, da un lato per ridimensionare il problema troppo spesso enfatizzato ideologicamente e strumentalmente, dall’altro lato per garantire credibilità al concetto di rieducazione, che deve essere seria e proporzionata alla gravità del delitto commesso. La situazione carceraria non può dirsi insostenibile ed è in via di miglioramento. In ogni caso crediamo che la strada maestra per una soluzione concreta sia intervenire sull’edilizia carceraria con la riqualificazione di strutture già esistenti e con la costruzione di nuove carceri. Qualsiasi soluzione clemenziale usata come tampone non solo non sarebbe compresa dalla stragrande maggioranza degli italiani, ma priverebbe di significato il concetto di rieducazione. Se la pena diventa troppo blanda anche il percorso di rieducazione è destinato a fallire creando i presupposti per incentivare la reiterazione dei delitti”.

Così in una nota il deputato della Lega Jacopo Morrone.