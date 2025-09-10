Carabinieri di Rimini arrestano pusher 49enne in flagranza: cocaina, crack e bilancini sequestrati

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato, in flagranza, un uomo italiano di 49 anni per spaccio di stupefacenti. Durante controlli nei luoghi di spaccio della Riviera, i militari hanno seguito l’automobile dell’interessato fino vicino alla stazione di Riccione, dove è avvenuta una cessione a un acquirente che è stato fermato con una dose di cocaina appena ricevuta. Perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento di altre 12 dosi di cocaina, 11 di crack, bilancini, materiale per confezionamento e 100 euro provento dell’attività illecita. L’uomo è stato arrestato in flagranza, posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Rimini, e stamane il giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora nel comune di residenza.