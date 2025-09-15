Campionato San Marino. Tre Penne tennistico sul Faetano, vittoria per 6-0

Tre Penne tennistico sul Faetano, vittoria per 6-0

2’ giornata di Campionato Sammarinese 2025/2026

Faetano 0-6 Tre Penne

Faetano

Venturini; Damato (1’st Bertuccini), Di Palma (1’st Tugliani), Lenzu (34’st Abbadessa), Kokeri, Ioli, Morgante, Mariani (17’st Devenuto), Gachewicz (1’st Romano), Zonzini, Alabay

A disposizione: Caputo, De Biagi, Renzi, Agati

Allenatore: Emilio Di Stasio

Tre Penne

Migani; Nigretti, Ferrani (1’st Palazzi), Gregorio, Pastorelli, Loiodice, Fabbri, Casadio (25’st Kamouni), Berardi (1’st Turchetta), Peluso (31’st Loza), Badalassi (17’st Pieri)

A disposizione: Avgul, D’Addario, Mazzei, De Melo

Allenatore: Giovanni Bonini

Arbitro: Righi

Assistenti: Cristiano – Pasi

4° Ufficiale: Xhafa

Ammoniti: 22’pt Damati (F), 28’st Bertuccini (F), 30’st Ioli (F), 37’st Tugliani (F)

Marcatori: 1’pt Berardi, 15’, 19’, 40’ e 41’ pt Badalassi, 30’st Peluso

MONTECCHIO – Due su due per il Tre Penne, a punteggio pieno dopo le prime due giornate. A Montecchio arriva una vittoria dal sapore tennistico per i biancazzurri di Città, che annullano il Faetano con il risultato rotondo di 6-0. Il parziale si sblocca solo dopo trenta secondi con il lancio su Filippo Berardi, che aggancia sull’out di destra, si porta a spasso tutta la difesa avversaria e accentrandosi lascia partire una conclusione di mancino che batte Venturini. Dal quarto d’ora inizia l’Imre Badalassi-show: prima il corner perfetto di Pastorelli è un cioccolatino per Badalassi che deve solo colpire a rete indisturbato, poi al 19’ su sventagliata di Loiodice, Ioli svirgola il pallone sul quale si avventa il numero 95 che di piattone alza un campanile che passa sopra la testa del portiere avversario. Il terzo e quarto gol arrivano sullo scadere di frazione: al 40’ è ancora Loiodice a rompere il break nell’area avversaria e lascia il pallone a Badalassi, che segna la prima tripletta al suo ritorno in biancazzurro. E nel primo minuto di recupero arriva anche il poker personale e il quinto gol del Tre Penne: un caparbio Loiodice recupera tutti i palloni e lancia lungo per Badalassi, che lotta in area con Ioli e di sinistro incrocia sul palo più lontano. Al rientro dagli spogliatoi i biancazzurri abbassano il ritmo e trovano il gol del definitivo 6-0 alla mezz’ora della ripresa. Turchetta, entrato nella ripresa, punta Bertuccini e va sul sinistro per mettere in mezzo un cross perfetto per la testa di Peluso che fa sei.

Triplice fischio dopo 2’ di recupero, Tre Penne che non subisce gol e alla prossima affronterà la San Marino Academy.

©FSGC/Montanari