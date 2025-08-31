Campionato San Marino. Pennarossa – Domagnano 0-4

PENNAROSSA – DOMAGNANO 0-4 (0-1)

Marcatori: 5’ S. Santi, 70’, 73’ Babboni, 84’ Famiglietti

PENNAROSSA (4-3-3):

Cappelli; Arlotti, Varrella, F. Santi, Cobo; Dulcetti, Domini, Azzurro (64’ Zahir); Gregori, Pintore, Albini (59’ Grieco) (79’ Fabbri).

A disp.: Lazzarini, Tumidei, Boschi, Senja, Martini.

All.: Adrian Ricchiuti

DOMAGNANO (4-3-3):

Maggioli; Nanni, Guglielmi, Gozzi, Mengucci (77’ Marconi); Gjorretaj (71’ Amati), Fusco (64’ Contadini), Buda, Ferraro (64’ Babboni); S. Santi (77’ Famiglietti), Bonetti.

A disp.: Papi, Baffoni, Valentini, Sopranzi.

All.: Manuel Amati

Arbitro: Hafidi

Assistenti: Bellavista – Giannotti

Quarto ufficiale: Vandi

Ammonito: F. Santi (P).

Angoli: 4-5

Recupero: 0’ pt; 5’ st

Fischio d’inizio: 17:30

DOMAGNANO – Il diagonale di Simone Santi ad inizio gara, la doppietta di Daniele Babboni e il poker di Tommaso Famiglietti tingono d’oro l’esordio stagionale del Domagnano. Il campionato comincia con un sontuoso 4-0 sul Pennarossa, figlio di un primo tempo con ritmi più blandi e una ripresa più vivace.

Il primo sfondamento sulla destra è subito decisivo, perché Nanni sulla linea laterale legge perfettamente il taglio di Santi, fornendo un ottimo assist che l’ex San Marino Academy trasforma nel vantaggio con un perfetto diagonale. La reazione biancorossa non c’è, grazia anche ad un’attenta prestazione difensiva dei ragazzi di Amati, che interpretano molto bene la partita. Maggioli è decisivo ad inizio ripresa su Dulcetti e Albini: tanto basta per mantenere la porta inviolata. Il minimo vantaggio però non dà troppe garanzie e quindi Buda e compagni spingono per archiviare i primi tre punti stagionali. Lo stesso capitano fallisce il raddoppio mandando alto da ottima posizione, poi Ferraro sfiora il secondo palo e infine Bonetti scalda i guanti di Cappelli sul primo palo. Finché arriva il momento di Babboni: il neo entrato impiega appena sei minuti per spingere in rete l’assist di Bonetti e altri tre per premiare la giocata di Amati e così il punteggio pende sempre più a favore del Domagnano. Che va di nuovo a segno con un altro giocatore partito dalla panchina ed ex di turno, Famiglietti. L’attaccante si fa trovare pronto punendo le maglie avversarie, imprecise nella circostanza e fuori posizione.

Arriva quindi una vittoria netta, meritata e soprattutto convincente, nella quale sia l’attacco che la difesa escono a pieni voti dalla prima uscita stagionale. Tra due settimane la seconda giornata, nel frattempo, durante la sosta, i giallorossi potranno lavorare per affinare ulteriormente gli schemi.