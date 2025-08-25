California, orso fa irruzione in gelateria e si innamora del gelato alla fragola

Una scena da film ha sorpreso i clienti di una gelateria di Camp Richardson, sul lago Tahoe, in California. Un grosso orso, tranquillamente ribattezzato “Fuzzy” dagli agenti dello sceriffo della Contea di El Dorado, è entrato nel negozio attirato dagli odori dolci dei gelati.

L’animale non si è limitato a curiosare: ha fatto un vero e proprio tour tra i contenitori, assaggiando diversi gusti, fino a soffermarsi sul gelato alla fragola, che sembra aver conquistato il suo palato. Solo dopo aver provato tutte le opzioni, Fuzzy si è allontanato dal bancone, lasciando dietro di sé stupore e qualche risata tra i presenti.

Gli agenti hanno seguito l’orso a distanza di sicurezza, senza necessità di interventi particolari, documentando un episodio insolito e curioso che ha rapidamente fatto il giro dei social.