Calcio, San Marino. Domagnano, presentata la Prima Squadra 2025/26: serietà e divertimento per la nuova stagione

È stata ufficialmente svelata la rosa della Prima Squadra del Domagnano che affronterà la stagione 2025/26 sotto la guida tecnica di Manuel Amati. L’evento si è svolto nella Sala Montelupo della Casa del Castello di Domagnano, con la partecipazione del presidente Fabiano Piscaglia e del responsabile dell’area sportiva Andrea Venerucci.

Il presidente Piscaglia ha dato il benvenuto ai giocatori sottolineando il rinnovamento e la giovane età della squadra: “La serietà è alla base di tutto. L’impegno minimo è dare il massimo, sappiamo che spesso non basta e quindi cercheremo di dare più del massimo”. Un messaggio di dedizione condiviso anche da Venerucci, che ha invitato i confermati a supportare i nuovi arrivi.

Le prime parole in giallorosso del tecnico Amati hanno invece posto l’accento sulla serietà intesa come divertimento e impegno: “Serietà non vuol dire che non si possa ridere, anzi per me è divertimento vero. Come i bambini con le costruzioni, sembrano seri ma si divertono tantissimo”.

Il gruppo inizierà la preparazione lunedì prossimo, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e unita, pronta per il debutto in campionato fissato a sabato 30 agosto alle 17:30 a Domagnano contro il Pennarossa.

Nel corso della serata è stata presentata anche la prima maglia ufficiale, tradizionale nei colori giallorossi a strisce verticali, con il main sponsor Infisso Più in evidenza al centro della divisa.