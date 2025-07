Calcio, possibile svolta per il futoro della Rimini F.C.: ore decisive per la cessione del club. Interessata una società lombarda

La trattativa per la cessione del Rimini F.C. potrebbe entrare nelle sue fasi decisive nelle prossime ore. La presidente Stefania Di Salvo, da tempo impegnata a trovare una soluzione per il futuro della società biancorossa, sta infatti valutando con attenzione un’offerta concreta proveniente da Building Company S.r.l., un’impresa attiva nel settore dell’energia solare con base a Carate Brianza e uffici anche nella Perla Verde.

La società lombarda, guidata dall’amministratore unico Giusy Anna Scarcella, aveva già mostrato interesse per il mondo del calcio con un tentativo di acquisizione del Foggia, operazione poi non andata a buon fine circa due mesi fa. Ora la Building Company sembra aver concentrato le proprie attenzioni sul Rimini, presentando una proposta di acquisto che sta rapidamente avanzando in vista della scadenza dell’1 agosto.

L’interesse per il club riminese si traduce anche in una nuova squadra dirigenziale già in fase di definizione, con presidente, vicepresidente e direttore sportivo pronti a subentrare nel progetto. A confermare che qualcosa si sta muovendo è stato anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che in un recente post social ha lasciato intendere l’imminenza della conclusione della trattativa.

Intanto, sul campo, la formazione guidata da mister D’Alesio prosegue la preparazione nel ritiro di Riolo Terme, in attesa del primo test ufficiale di sabato pomeriggio contro lo Young Santarcangelo, neo promosso in Eccellenza. La speranza è che presto si possa tornare a concentrare tutte le energie sulle questioni sportive, con un mercato ancora tutto da costruire.